Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Cenaze İşleri Hizmetleri ekibi, vatandaşların zor ve acılı günlerinde onları yalnız bırakmayarak her türlü desteği sunmaya devam ediyor. Cenaze İşleri ekibi, yeniden yapılan gasilhane ile daha temiz ve modern bir ortamda yıkama ve kefenleme işlemi gerçekleştiriyor.

Manavgat Belediyesi’nin ekipleri, vatandaşların acısını hafifletmek ve bir nebze de olsa yardımcı olabilmek amacıyla 150 yazlık, 150 kışlık taziye çadırı ile 40 çalışan, 10 şoför, 2 adet cenaze nakil arabası, 2 adet cenaze yıkama arabası, 6 adet çadır arabası, gasilhane, bay ve bayan din görevlisi, mescit, sandalye, masa, defin işlemleri, taziye çadırlarına çay kazanı, cenaze sahipleri için şantiye alanında bekleme salonu gibi hizmetleri sırasıyla yerine getiriyor. Ekipler, sandalye, masa ve çadır ihtiyacını şantiyeye gelmeden karşılamak isteyen vatandaşlar için de Ilıca, Taşağıl ve Çolaklı Mahallelerinde de 18 bin sandalye ve 3 bin 500 masadan oluşan envanterini bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara tedarik ediyor. Ayrıca Manavgat Belediyesi’nin erkek ve bayan din görevlileri, yıkama ve kefenleme işleminin ardından ailelerin istek duyması halinde taziye evleri ve mezarlıklara giderek Kuran okuma işlemini de gerçekleştiriyor.

“Acılar paylaştıkça azalır”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cenaze İşleri Hizmeti ekibinin çok hassas bir hizmette bulunduğunu belirterek acılı ailelere bir nebze de olsa destek olduklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Cenaze İşleri ekibimiz, yer ve zaman mefhumu gözetmeksizin yakınlarını kaybeden ailelerimize çok özel bir hizmet götürüyor. Vatandaşlarımızın en zor günlerinde onları yalnız bırakmayarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Zor ve anlamlı bir görevi yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca, mevlit, düğün ve yemek vermek isteyen vatandaşlarımızın çadır, sandalye ve masa ihtiyacını da karşılıyoruz. Acılar paylaştıkça azalır. Manavgat Belediyesi, kent halkının hayatına dokunan tüm çalışmaları aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir” dedi.