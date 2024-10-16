Antalya’da Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Beydiğin, Kızıldağ ve Çardak Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kara, belediyenin yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgi verdi ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik talepleri dinledi.

İlk durağı Beydiğin oldu

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara’nın ilk durağı Beydiğin Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri Başkan Kara ve beraberindeki heyete yemek ikramında bulundu. Burada Kara, vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları dinledi. Başkan Kara, mahalledeki eksikliklerin giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi. Ayrıca, mahalle sakinlerinin öneri ve şikayetlerini not alarak ilgili birimlere iletilmek üzere gerekli talimatları verdi.

Kızıldağ Mahallesi’ndeki vatandaşlar da kapalı alan yapılması, evlere yakın olan elektrik direklerinin taşınması noktasındaki taleplerini Başkan Kara’ya bildirdi. Kara, sorumluluk alanlarına giren konularla ilgileneceklerini, elektrik konusunda da dağıtım şirketiyle görüşeceğini ifade etti.

Çardak Mahallesi’nde ise altyapı çalışmaları, temizlik ve çevre düzenlemesi noktasında vatandaşların belediyeden talepleri oldu. Kara, “Seçimden seçime değil her zaman sizleri dinlemek istiyoruz. Seçim dönemi projelerimizi yavaş yavaş uygulamaya başladık. Acil olan istekleriniz varsa, yapabileceklerimizi biz yapacağız, yapamayacaklarımızı ilgili kurumlara ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin proje ve çalışmaları

Ziyaretlerin yanı sıra, Başkan Kara, belediyenin yürütmekte olduğu projeler hakkında da bilgi verdi. Yeşil alanların artırılması, yolların yenilenmesi ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması gibi konular üzerinde duran Kara, "Amacımız, Manavgat’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak. Bütün mahallelerimizi geziyoruz. Birçok çalışmamızı, projelerimizi başlattık, hayata geçiyoruz. 106 mahallemiz var, hepsini gezeceğiz. Gece gündüz durmadan çalışacağız" dedi.