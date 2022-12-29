Manavgat Belediyesi, yılbaşı öncesinde kent genelini tasarruflu led ampullerden oluşan süslemeler ile donatarak vatandaşlar için özel fotoğraf çekim alanları oluşturdu.

Manavgat Belediyesi, yılbaşı öncesinde kent genelini tasarruflu led ampullerden oluşan süslemeler ile donatarak vatandaşlar için özel fotoğraf çekim alanları oluşturdu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı, Antalya, İbrahim Sözen, Fevzi Paşa, Atatürk, Hisar, Mitat Paşa, Gülveren, Güllük Caddeleri, Demokrasi Bulvarı ile Irmak kenarlarının kesişim noktaları olan 4505,4509,4511 ve 4517 numaralı sokak ile Antik Side Limanı’nı 2023 yılı için rengarenk süsledi. Süsleme çalışmalarında, vatandaşlar için öz çekim alanı oluşturan Manavgat Belediyesi, kardan adam, geyik, hediye paketi ve yılbaşı ağacını da tema olarak kullandı.

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı ana caddelerdeki süslemeler vatandaşların ilgi odağı oldu. Görsel şölen altında hatıra fotoğrafı çektirerek 2023’e girmeye hazırlanan vatandaşlar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve ekibine teşekkür etti.

"Umut ve güzel günler getirmesini diliyorum”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yapılan ışıklandırma çalışmalarının kent halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Her sene yılsonunda yaptığımız ışıltılı kent süslemelerimizi bu yıl da yaparak bu muhteşem görsel şöleni halkımızla buluşturmak istedik. Vatandaşlarımızın, Manavgat’ımızın eşsiz güzelliği eşliğinde ışıl ışıl bir şekilde anı

ve yeni yıla umut dolu bir şekilde girmesini temenni ediyoruz. Bu vesile ile başta hemşerilerimiz olmak üzere 2023 yılının tüm insanlara sağlık, umut ve güzel günler getirmesini diliyorum” dedi.