Eskişehir’de manav tezgahlarında önceki aylarda kilosu 500 liraya kadar satılan papaz eriği son günlerde fiyatının düşmesiyle vatandaşların gözde meyvesi oldu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla kilosu 500 liraya kadar satılan papaz eriği bugünlerde 40 liraya satılıyor. En çok satılan meyvelerin başında gelen papaz eriği gevrek, sulu ve tatlı olmasından dolayı vatandaşlara cazip geliyor.

Eskişehir’de bir manavda çalışan Murat Kestel, tezgahta en çok rağbet görülen meyvenin erik olduğunu söyledi. Papaz eriğinin kilo fiyatının geçtiğimiz haftalara oranla düştüğünü vurgulayan Kestel, vatandaşların eriğe oldukça rağbet gösterdiğini belirtti. Papaz eriğinin daha sulu ve tatlı olduğunu ifade eden Kestel, "Şu an erik en çok satılan meyvelerin başında geliyor. Çileği bile solladı. Vatandaşlar tezgahtan geçerken dikkatini çekiyor, yarım kilo alıp yiyor. Dolayısıyla en çok satılan meyve erik. Biz papaz eriği satıyoruz. İlk çıkış fiyatına göre oldukça ucuzladı. 2-3 ay önce kilosu 500 liraydı, vatandaşlar taneyle alıyordu. Şimdi ise yarım ya da bir kilo alıyor vatandaşlar. Satışları iyi gidiyor. Papaz eriği çıtır çıtır olur. Can erikten farkı biraz daha sulu, tatlı ve gevrek olmasıdır. Çok fazla ekşi değil. Bu erik tatlı olduğu için vatandaşlara cazip geliyor. Renginden de belli oluyor" diye konuştu.