Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Manavcılar Derneğini kuran ve 4 dönem başkanlığını yapan Necati Uysal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uysal, Cuma Namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emcelli Mahallesinde toprağa verildi.

Sarıgöl’de ilk kez Manavcılar Derneğini kurarak 4 dönem dernek başkanlığını yürüten ve geçtiğimiz yıllarda görevini gençlere devreden Necati Uysal, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Necati Uysal evli ve 2 çocuk babasıydı. Necati Uysal Sarıgöl Dışkahveler Camisinde Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emcelli Mezarlığında sevenlerinin duaları ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.