Esenyurt’ta gece manav çalışanının uyumasını fırsat bilen şahıs, manavdan hırsızlık yaptı. Hırsızın manavı soyup soğana çevirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta gece manav çalışanının uyumasını fırsat bilen şahıs, manavdan hırsızlık yaptı. Hırsızın manavı soyup soğana çevirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir manavda, kasiyerin uyumasını fırsat bilen hırsız içeriye girdi. Dört beş kere dışarı çıkıp gelen, etrafı kolaçan eden hırsız her girişinde manavdan bir şey çalarak çıktı. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve bin TL para çalan hırsız, kasiyer uyanmadan hızla olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra olayı fark eden manav çalışanı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Manavda inceleme yapan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bir manavda yaşana hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, manavdaki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsızın içeriye girip çıktığı, her girişinde ise manavdan bir şeyler çaldığı görülüyor. Manavdan çalınan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve bin TL para ile hırsız olay yerinden uzaklaşıyor.

“Hırsız içeriye dört beş kere girip cep telefonu, para ve laptop çaldı”

Hırsızlığın yaşandığı manavın çalışanı Lezgin Çiçek, “Burada bizim eleman vardı. Gece sobanın önünde yatarken uyuyup sızınca, hırsız içeriye dört beş kere girip bir cep telefonu, bin TL para ve bilgisayarımızı alıp götürüyor. Saat 06.31 ile 06.45 arasında olay oldu. Ortalama dört beş kere içeri girip çıkıyor. Her girişinde bir şeyler alıp gidiyor. Önce telefon, sonra laptop ardından da paraya elini uzatıp parayı alarak kayıplara karışıyor” dedi.