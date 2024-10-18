MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., toplu teslimat törenlerine bu kez Antalya ile devam etti.ANTALYA (İGFA) - MAN’ın Antalya Yetkili Servisi ve Bölge Bayii Meçikoğulları Otomotiv’in yaptığı satış kapsamında, Türkiye'nin lider havalimanı transfer firması 724 Transfer’e 50 adet yeni MAN TGE teslimatı yapıldı.

Alanya’da düzenlenen teslimat törenine 724 Transfer şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Uzel, şirket ortakları Hilmi Uzel ve Serkan Günaydın ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Hafif Ticari Araçlar (HTA) ve İkinci El Satış Direktörü Cumhur Kutlubay, HTA Bayi Koordinatörü Gökhan Bakubala ile Meçikoğulları Otomotiv Satış Müdürü Levent Kaplan katıldı.

Törende konuşan 724 Transfer Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Uzel, MAN ile iş birliklerini büyütmeye devam ettiklerini belirterek, “Classical Tours bünyesinde 30 yıla yaklaşan bir deneyimle sektörde servis ve özel araç transfer hizmeti veriyoruz. Firma olarak ilk günden bu yana da sektörel ve teknolojik değişimleri takip ediyor ve çalışmalarımızı da bu anlayışla yürütüyoruz. Bu anlayış temelinde büyüme yolunda kısa sürede çok önemli bir mesafe katettik. Bugün Türkiye’nin lider transfer firmalarından bir tanesi olarak müşterilerimize daha iyisini sunmak için de filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Özellikle turizmin başkenti Antalya’da transfer sektörü hızla büyüyen bir sektör olduğunu vurgulayan Uzel, "Biz de bu sektörün öncü markası olarak filomuzu sürekli büyütmeye ve müşterilerimizin artan taleplerine en hızlı şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Yeni araç yatırımımızda da daha önceki aylarda alımlar yaptığımız ve gerek konforundan gerekse de niteliklerinden memnun kaldığımız MAN TGE’lerle devam etme kararı aldık. Arkasında MAN gibi bir köklü marka bulunan TGE; konfor, güvenlik ve satış sonrası hizmetler noktasında aradığımız tüm şartları bir arada sunuyor. Bu yüzden de yola MAN TGE ile devam ediyoruz. Müşterilerimiz de biz de TGE’nin sahip olduğu özelliklerden ve sunduğu avantajlardan memnunuz" diye konuştu.