Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da Mame Thiam, Hangikredi Ümraniyespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlandı. Sol ayak bileğinden sakatlanan Thiam kadrodan çıkartıldı. Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Profesyonel futbolcumuz Mame Baba Thiam, HK. Ümraniyespor müsabakası hazırlıkları çerçevesinde 08.10.2022 Cumartesi günü yapılan antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanmıştır” denildi.

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