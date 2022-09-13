Sahaya 11’de çıkan Thiam, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmanın 54. dakikasında Miguel Cardoso’nun asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Thiam, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ilk golünü kaydetti.

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