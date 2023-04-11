Bunlar da ilginizi çekebilir

Thiam, bu sezon Antalyaspor, Kasımpaşa, Giresunspor, Trabzonspor ve Ümraniyespor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Kayserispor sahaya polis üniforması ile çıktı

Kayserispor sahaya polis üniforması ile çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un sahasında 3-1 kazandığı Ümraniyespor maçında Mame Baba Thiam 1 gol attı. Ligde geride kalan 28 maçta 19 müsabakada görev alan Mame Baba Thiam beşinci golünü kaydetti. Ümraniyespor maçına ilkonbirde çıkan ve 31. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ve 82 dakika oyunda kalyan Thiam, sonrasında yerini İlhan Parlak’a bıraktı.

Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ligdeki beşinci golünü attı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.