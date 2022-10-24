Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un deplasmanda Kasımpaşa’yı 1-0 yendiği karşılaşmada galibiyeti getiren golü Mame Baba Thiam attı. Ligde geride kalan 11 maç sonunda 19 toplayan sarı kırmızılı takımda Mame Baba Thiam ikinci golünü eski takımına attı. Sahaya 11’de çıkan ve 89 dakika oyunda kalan Thiam yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı.

Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu ligdeki ikinci golünü attı.

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