Mamak Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin iş birliği ile açılan “Yazarlık Okulu”nda dersler başladı.

2. Ankara Edebiyat Festivali çerçevesinde açılan "Yazarlık Okulu"nda ilk ders zili çaldı. İlk dersi Yazar ve Şair Mehmet Aycı verdi. Eğitimci Şair ve Yazar Hamit Gök de yazı yazmanın inceliklerini ve detaylarını yazar adayları ile paylaştı.

3 ay sürecek Yazarlık Okulu’nda 45 yazar adayı eğitim alacak. Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi’nde yapılan derslere katılan edebiyat severler; roman, öykü, deneme, şiir, senaryo, editörlük, dil ve anlatım, yazım kurgulama ve uygulama teknikleri dersleri yanında uygulamalı metin yazma ve yorumlama eğitimi de alacak.