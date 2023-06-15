Ankara Mamak Belediyesince, 7-16 yaş arası çocuklara yönelik 11 farklı alanda kurs verilecek.

Çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik ederek yeteneklerini geliştirmeyi, ayrıca her bir çocuğun en az bir spor dalında lisans sahibi olmasını amaçlayan Mamak Belediyesi, bu yıl da yaz kursları ile hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu çerçevede, 11 dalda açılacak kurslar için 7 ayrı başvuru noktası oluşturuldu. 7-16 yaş arası çocukların kabul edileceği kurslar 11 ayrı daldan oluşturuldu. Aileler, çocuklarını kurslara yazdırabilmek için başvuru noktalarında kuyruklar oluşturdu. Mamak Belediyesi’nin yaz kurslarını öven vatandaşlar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Hidayet Türkoğlu Spor Salonu, Başak Gençlik Merkezi, Altınevler Gençlik Merkezi, Türközü spor Salonu, Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu, Ekin Mesut Akgül Spor Kompleksi, Zirvekent Gençlik Merkezi’nde açılan başvuru noktalarında çocuklarını kurslara kaydettiren aileler, “Belediye Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz. Eskiden Mamak’ta spor kursu bulmak zordu. Başkanımız sayesinde kurslarımız çoğaldı, üstelik ücretsiz olarak bu hizmeti alabiliyoruz. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye ve Mamak Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Murat Köse’den çocuklara tavsiye

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sevgili çocuklar, yaz geldi karneler alınacak. Ama boş durmak yok. Sizler için kurslarımızı açıyoruz. Ne yok ki; basketbol, voleybol, dart, masa tenisi, yüzme, taekwondo, boks, sayokan, okçuluk, jimnastik ve çocuk zumbası. 11 ayrı dalda vereceğimiz kurslara sizleri davet ediyoruz. Her çocuğumuzun en az bir spor dalında lisans sahibi olmasını önemsiyoruz. Haydi çocuklar, Mamak Belediyesi yaz kurslarına” dedi.