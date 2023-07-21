Ankara’nın Mamak ilçesinde Musiki Muallim Mektebi kursiyerleri, “Bir Enstrüman Bin Yetenek” müzik resitali ile hünerlerini sergiledi.

Cumhuriyet tarihinin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin girişimi ile eski günlerine geri döndü. Musiki Muallim Mektebi’nde binlerce kursiyer eğitim alıyor. Mamak’ın yetenekli elleri, “Bir Enstrüman Bin Yetenek” müzik resitalinde çaldıkları eserlerle yüreklere dokundu.

Gitar, ney, keman, piyano kurslarında eğitim alan kursiyerler hem çaldı hem söyledi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de gençlerin resitalini en ön sıradan izledi. Program sonunda gençlere hitap eden Başkan Köse, “Musiki Muallim Mektebimizde açtığımız kurslardan böyle güzel gençlerimizin yararlanması bizi mutlu ediyor. Her insan bir enstrüman çalabilmeli aslında müzik insan hayatına pozitif katkı sunuyor. Biz de sadece Musiki Muallim Mektebimizde değil; aile, bilim, sanat merkezlerimiz de müzik kursları açıyor. Çocuklarımıza, gençlerimize eğitim fırsatı sunuyoruz.” dedi.