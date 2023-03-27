Mamak Belediyesi Ramazan’ın gelmesiyle komşuların buluştuğu, Ramazan sevincinin birlikte paylaşıldığı mahalle iftarları düzenliyor.

Mamak’ta gelenek haline gelen mahalle iftarlarının ilki Mutlu, Kutlu ve General Zeki Doğan Mahallelerinin katılımıyla Mutlu Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşti. Kazanlar kaynadı, masalar kuruldu. Binlerce kişi aynı anda oruç açtı, dua etti. İkinci mahalle iftarı da Bağlarbaşı Caddesi üzerinde kuruldu. Abidinpaşa, Aşık Veysel ve Peyami Sefa Mahalleleri sakinleri dev iftar sofrasında bir araya geldi.

Çocuklar için program düzenlendi

Çocukların Ramazan’ın manevi ikliminden faydalanması için Mamak Belediyesi, iftar öncesinde çocuklar için şenlik düzenledi. Hacivat ve Karagöz, yüz boyama, palyaço gösterileri ile çocuklar hoş vakit geçirdi.

“Gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Her gün bir mahallede, mahalle sakinleri ile iftar açtıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizlerle bizleri Ramazan sofralarında buluşturan Rabbime hamd ediyorum. Hacı Bayram-ı Veli, ‘Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur’ diyor ya biz de dünüm, bugünüm, yarınım Mamak diyerek Mamak’a hizmet etme aşkı ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin desteği ve duası ile Mamak daha güzel oluyor. Bundan sonra da aynı aşk ve aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Mübarek Ramazan-ı Şerif’inizi kutluyorum. Oruçlarınızı Allah kabul etsin inşallah” dedi.