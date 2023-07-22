Ankara’nın Mamak belediyesi, ilçedeki Yeşilbayır Bebek Kütüphanesinin bahçesine uzay küresi kurdu.

Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’nde çok yönlü etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Mamak Belediyesi’nin ilgi gören projelerinden biri olan bebek kütüphaneleri, bir kütüphaneden daha fazlasına hizmet ediyor. Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi bahçesinde “Uzay Küresi“ etkinliği düzenlendi. Uzay küresi çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılan minikler, uzaya dair bilgiler edindi, zihinlerinde yeni ufuklar açıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bebek kütüphanelerimizde her güne bir etkinlik düzenliyor. Yavrularımızın kişisel gelişimini destekliyoruz. Bebek kütüphanemiz bir kütüphaneden çok atölye gibi çalışıyor aslında” dedi.