Ankara’nın Mamak Belediyesi, kitap dostu belediyecilik anlayışı ile ilçeyi kütüphane şehrine dönüştürdü.

Mamak Belediyesi, eğitim yatırımlarıyla çıtasını hızla yükseltiyor. Eğitime olan desteği her alanda görülen Mamak Belediyesinin, gençlere olan yatırım ve hizmetleri de günden güne artıyor. “Önce eğitim” diyerek bilim ve ilim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Mamak Belediyesi, açtığı kütüphanelerle Mamaklıların gönüllerine taht kurdu.

Çocuklar, gençler, yaşlılar, eğitimciler ve öğrenciler, 2022 yılında Mamak Belediyesi kütüphanelerine akın etti. İlçenin dört bir yanında açılan uyanık kütüphaneler ve bebek kütüphaneleri ile 7 gün 24 saat hizmet veren Mamak Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Kütüphane Dostu Belediye” ödülüne de layık görüldü. Günlük kütüphane kullanıcı sayısı çocuklarda 53 bin 847, yetişkinlerde ise 225 bin 568’i buldu. Kütüphanelerden 35 bin 657 kitap, ödünç olarak alındı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana adeta kütüphane seferberliği düzenledi. Mamak’ın dört bir yanını 17 Uyanık Kütüphane ile çevrildi. Belediye uyanık kütüphanelerini, 3 Bebek Kütüphanesi ile taçlandırdı. Son olarak hizmet vermeye başlayan Musiki Muallim Mektebi Uyanık Kütüphane ile Mamak’taki kütüphanelerin sayısı 21’i buldu.

Mamak Belediyesi kütüphaneleri, tam kapasite doluluk oranı ile hizmet veriyor. Kütüphaneler sadece araştırma yapmak ya da ders çalışmak için kullanılmıyor. Aynı zamanda kütüphanelerde çeşitli etkinlikler, atölyeler de düzenleniyor. Etkinliklerin içerisinde Şehitlik, Akdere ve Yeşilbayır Bebek Kütüphanelerinde düzenlenen robotik kodlama ve ritim atölyeleri ile akıl oyunları ve masal etkinlikleri de var.

Bebek kütüphanelerinde bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncak ve dokunmatik kitaplar yer alıyor. Çocukların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri de veriliyor. 0-3 yaşındaki bebek ve ailelerinin yararlandığı kütüphaneler randevu sistemi ile hizmet veriyor.

Mamak’ı başkentin kütüphane merkezi yaptık”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçeyi kütüphane merkezi yaptıklarını belirterek, “21 kütüphanemizle sadece Mamaklılara değil tüm Ankaralılara hizmet veriyoruz. Uyanık kütüphanelerimizin ışık 24 saat hiç sönmüyor, gençlerimiz gelecekleri için çalışıyor. Bizler de kütüphanelerimizle onlara destek veriyoruz. Öğrencilerimize kütüphanelerimizde çay, poğaça, çorba ikramlarımız da oluyor” dedi.