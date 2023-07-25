Ankara’nın Mamak Belediyesi’nin Musiki Muallim Mektebi’nde “Geçmiş Zaman Olur Ki” tiyatro oyunu sahnelendi.

Mamak Belediyesi, tiyatro oyunları ile kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Musiki Muallim Mektebi’nde oynanan “Geçmiş Zaman Olur Ki” tiyatro oyununun yönetmenliğini Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Tiyatrosu Sanatçısı Kenan Olpak yaptı. Seyirciler ise tiyatro gösterisine tam not verdi.

“7’den 70’e her vatandaşımıza ulaşmak için hizmet yelpazesi belirledik”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta gerçekleşen etkinliklere ilişkin, “Mamaklılara ‘Mamak çok güzel olacak’ sözünü vermiştik en başta. Mamak’ı çok güzel yapmak için eğitimden sanata, spordan bilime, 7’den 70’e her vatandaşımıza ulaşmak için hizmet yelpazesi belirledik kendimize. Hizmette kapsayıcılık ilkesine göre hizmetlerimizi planlıyoruz. Sanatla, kültürle, sporla, bilimle ilgili gerçekleştirilen etkinliklere gençlerimizin, çocuklarımızın, vatandaşlarımızın katılımları çok memnuniyet verici. Musiki Muallim Mektebimizde yaz boyu kültür sanat etkinliklerimiz devam edecek” dedi.