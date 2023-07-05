Engelli bireylerin sosyalleşmesi, yaşam becerileri kazanması ve kişisel gelişimleri için çok yönlü bir yaşam merkezi olarak tasarlanan Başak Engelsiz Yaşam Merkezi, hizmet vermeye başladı.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, kendilerini keşfedebilecekleri özel ve huzurlu ortamlar sunmak amacı ile çalışan Mamak Belediyesi, engelli vatandaşlar için “Başak Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı.

“Sportif faaliyetler sunmaktayız”

Başak Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Adem Ceran, “Çocuklarımız bin metrekarelik alanda açık plan üzerine kurulmuş yaşam merkezimize seans usulü gelerek eğitim almaktalar. Rehabilitasyon hizmetleri ve aynı zamanda sportif faaliyetler sunmaktayız” dedi.

“Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz burada”

Mamak Belediyesi Başak Yaşam Merkezi’nde Fizyoterapist olarak çalışan Elif Özel ise, “Genellikle alanlarımız serebral palsi, down sendromu, doğum öncesi ve doğum sonrası tüm hastalıklarla alakalı burada tedavilerimizi uyguluyoruz. Günlük yaşam aktivitelerine, daha çok kendi işlerini daha adapte bir şekilde yapabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz burada” diye konuştu.