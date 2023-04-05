Mamak Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinin minik misafiri Karamel, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde anaokulu öğrencileri ile buluştu.

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve içinde bulundukları duruma ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 2010 yılından bu yana her yıl 4 Nisan “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak kutlanıyor. Mamak Belediyesi de bu anlamlı günü anaokullarında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde veteriner hekimler, anaokullarına ziyarette bulunarak sokak hayvanlarının yaşam hakları konusunda minikleri bilgilendirdi.

Sokak hayvanları ile ilgili çeşitli faaliyet kitaplarının dağıtıldığı etkinlikte Mamak Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinin minik misafiri Karamel’e çocuklar büyük ilgi gösterdi. Dünya Sokak Hayvanları Günü’nü çocuklarla geçiren Karamel de saf sevgi ile buluşmanın tadını çıkardı. Öğrenciler, Karamelle hoş vakit geçirerek, hayvan sevgisini yaşama fırsatı buldu.

“Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek görevimiz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeyi görev olarak gördüklerini belirterek, “Mamak Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevimizde can dostlarımızın bakımını yapıyor, tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Şehirde sahipsiz, başıboş hayvanlar olmaz. Onların hayat şartlarını bakımevimizde en üst seviyede tutuyoruz. Onları misafir ediyor, aşılarını yapıyor, sağlıklı yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.