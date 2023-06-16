Ankara Mamak Belediyesi Peyami Safa ve General Zeki Doğan Anaokullarında minikler karnelerini aldı.

2022-2023 eğitim öğretim dönemi tüm yurtta olduğu gibi Mamak Belediyesi Yuvam Anaokulları’nda da sona erdi. Peyami Safa Anaokulu ve General Zeki Doğan Anaokulu’nda karne heyecanı yaşandı. Okul öncesi eğitimlerini tamamlayan minikler ilk karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Karnelerini alan minikler, kep atarak anaokulunu bitirmenin sevincini yaşadı.

Veliler ise Mamak Belediyesi’ne ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Murat Köse’den Miniklere “İyi Tatiller”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak biz anaokullarımızla öğrencilerimizi okul öncesi eğitimle ilkokula hazırlıyoruz. Biliyoruz ki okul öncesi çok önemli. Bu yüzden anaokullarımızı açtık. Güzel bir eğitim öğretim dönemini daha geride bıraktık. Ben güzel yavrularımıza iyi tatiller diliyorum” dedi.