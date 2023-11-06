Ankara’nın Mamak Belediyesi tarafından İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mamak Füzyon, gençlere yeni ufuklar kazandırmaya devam ediyor.

Mamak’ta İşin Mutfağı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan öğrenci toplulukları, kendi üniversite ekosistemleri dışında Ankara’da bulunan 21 üniversite ekosistemi ile bir araya geldi. Öğrencilerin ortak proje, program ve fikirlerini paylaşabildiği, yeni ufuklar kazandığı bu anlamlı etkinlik, Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirildi. İşin Mutfağına katılan

öğrenciler, network çalışmaları ile birbirlerine birçok alanda fayda sağladı.

“Bilim ekosisteminin canlandırılması için eğitim çalışmaları yürütüyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı konuşmasında, “Milli teknoloji hamlesinin ruhuna uygun olarak İnovasyon ve teknoloji müdürlüğü kuruluşunu yaparak faaliyete geçirdik. Özellikle gençlerimiz için hazırladığımız Mamak Füzyon’u bilgi ve teknolojinin gittiği yeri yakalamak ve gençlerimize bunun eğitimini vermek üzere hazırladık. Mamak Füzyon’da bilim ekosisteminin canlandırılması için eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın emanetçileri evlatlarımızın, modern çağın ve teknolojinin bilgi birikimi ile donatılmaları ve eğitilmeleri bizim için önemli” ifadelerini kullandı.