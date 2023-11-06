Ankara’nın Mamak Belediyesi, Gazze’de sivilleri katleden İsrail’in ürünlerine boykot uygulanacağını açıkladı.

Gazze’yi Kardeş Belediye ilan eden Mamak Belediyesi, önemli bir karar aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından belediyenin tesislerinde İsrail menşeili ve Gazze’deki katliama sessiz kalan firmaların ürünlerinin satışının yapılmayacağını duyurdu.

Köse, açıklamasında "Siyonist İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama destek veren veya sessiz kalan firmaların tüm ürünleri, Siyonist İsrail firmalarının ürünleri gibi Mamak Belediyesi tesislerinde satışı yapılmayacaktır. Tüm hemşerilerimize de tavsiyemiz, bu ürünleri asla almamaları, bu tür şirketlerden ve bu ürünleri satan işletmelerden de alışveriş yapmamalarıdır" ifadelerine yer verdi.

Bunun yanı sıra Köse, Gazze’nin Kardeş Belediye olması için aldıkları kararı hatırlatarak, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve özgürlük mücadelelerinde sonuna kadar destekliyoruz. İşgalci Katil Siyonist İsrail’in insan haklarını hiçe sayarak yaptığı zulmü kınıyoruz, her gün savaş suçu işleyerek katlettiği Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Aynı zamanda eninde sonunda bu vahşeti yapanlar Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar ve en ağır ceza ile karşılaşacaklardır" ifadelerini kullandı.