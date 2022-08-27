HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası ile Mamak Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük işçi maaşı 7 bin 262 lira olurken, haftalık çalışma saati ise 40 saate düşürüldü.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası ile Mamak Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük işçi maaşı 7 bin 262 lira olurken, haftalık çalışma saati ise 40 saate düşürüldü.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası ile Mamak Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi. Mamak Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki törene Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Köse, “Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Bereketli olsun diyorum. Güle güle harcasınlar diliyorum inşallah. Ve mesele bir şekilde hizmet üretiliyor. Bunun karşılığı alınıyor. Ama bir bütün olarak baktığımızda biz bir aile olarak bakıyoruz çalışma arkadaşlarımıza. Bir ailenin fertleri olarak bakıyoruz. Dolayısıyla imkanlarımızı sonuna kadar zorlayıp onların en konforlu, en rahat, en sosyal açısından da imkanlarını sağlayacak hale getirmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi aslında bu haftalık 45 saat çalışma konusu çok konuşulan bir konuydu. Son olarak da bu konuda başkanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde haftalık çalışma saatini sözleşmeyle beraber biz 40 saat olarak belirlenmesini sağlamış olduk. Geri kalan bölümlerde mesai olacak” dedi.

Çalışanların da mutlu olacağını öngördüklerini söyleyen Köse, “Rakam olarak da ek desteklerle beraber yeni başlayan, bekar ya da çocuğu olmayan birisinin alacağı net rakamı 7 bin 262 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Arslan ise, “Çalışan yaklaşık bin 400 işçinin toplu sözleşme müzakerelerinin bugün masada uzlaşmayla sonuçlanmış olarak imzalanacak olması, Türkiye çalışma hayatı için ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçlerde toplumumuzu germeden bir kısım gerginlikleri yaşamadan, birbirimizi anlama, birbirimizi bu konuda ikna etmek ve masada sorunları çözebilmek iradesi adına çok önemlidir. Türkiye’nin kavgaya değil, çatışmaya değil, Türkiye’nin uzlaşmaya, kardeşliğe, barışa, dayanışmaya ihtiyacı var. Biz bunu her yerde başardığımız takdirde Türkiye için önemli bir aşamayı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

İş barışına ihtiyacın olunduğunun altını çizen Arslan, “Bu toplu iş sözleşmesi sadece maddi imkanlar sağlayarak değil, aynı zamanda masada uzlaşarak çalışanlarımızla çalıştıranlarımızı şehri kucaklaştırma konusunda çok önemli bir misyonu yerine getirmiş oluyoruz. Arkadaşlarımız bizden talepleri, toplu sözleşme taslağı, müzakereler, geldiğimiz noktada gerçekten çalışanların da taleplerinin büyük ölçüde karşılandığı, belediyemizin de imkanlarını sonuna kadar kullanarak ama çalışanların da memnuniyetini sağlama konusundaki iradesiyle birleşince bu güzellikleri sağlamış oldu” ifadelerini kullandı.