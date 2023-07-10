Ankara’nın Mamak Belediyesi, Yaz Kur’an Kurslarındaki çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram etti.

Camilerde ve Kur’an kurslarında eğitim gören minikler Mamak Belediyesinin ikramları ile buluştu. Mamak Belediyesine ait ikram araçları, Eyüp Sultan Camii ve Yeni Mamak Merkez Camilerinde, tatili fırsat bilip dini eğitim almak için kurslara giden öğrencilere ikramlarda bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocukların sevincini sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle anlattı. Köse, Yaz Kur’an Kurslarına katılan binlerce öğrencilere patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarında bulunduklarını belirterek, “Ben de ilk çocukluk yıllarımda Hz. Ömer Camiindeki Yaz Kuran kurslarına katıldım, orada öğrendiklerim hep hafızamdadır. Canım babamdan ve canım annemden Allah razı olsun. Çocuklarımız bizim en büyük hazinemiz ve onlar bizim geleceğimizdir. Rabbim, neslimizi dinini diyanetini öğrenen, Kuran-ı Kerim’in ve Peygamber Efendimiz’in rehberliği ile yolundan ayırmasın inşallah. Manevi iklimiyle Mamak daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı.