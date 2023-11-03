Ankara’nın Mamak Belediyesi, tarihi Şafaktepe Dekovil Hattı’nı Tünel Sanat Merkezine dönüştürdü.

Mamak’ın Şafaktepe Mahallesinde bulunan tarihi Dekovil Tren Hattı Tünel Sanat Merkezi’ne dönüştürüldü. Tarihi hattın sanat merkezine dönüştürülmesi ile birlikte sanat merkezi tüm halkın ziyaretine açıldı. Mehteran gösterileri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra çok sayıda Mamaklı vatandaş katıldı.

“4 buçuk yılda hayata geçirdiğimiz 174 eser ve hizmet ile Mamak çok daha güzel oldu”

4 buçuk yıldır onlarca eser ve hizmetin Mamak’a kazandırılmasına vesile olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Devletimiz İnşallah kıyamete kadar var olsun. Tünel Sanat Merkezimiz Osmanlı Devleti’nin son döneminde 1915-1917 yılları arasında yapılan Şafaktepe Demiryolu hattı, Dekovil Hattı ve Bağdat-Hicaz ve Doğu demiryolu olarak hizmete açılmıştır. Mamak Belediyesi olarak bu tüneli hem koruduk hem de tarihi dokusuna uygun olarak restore ettik ve sanat merkezine dönüştürdük. Merkezimiz fuayene alanı, sergi alanı ve sanat galerisinden oluşuyor. Biz halka hizmetin, hakka hizmet olduğuna inanan, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesine bağlıyız. Şehirleri imar ederken gönülleri imar etmeyi de önemseyen bir gelenekten geliyoruz. 64 mahallemizin her biriyle özel olarak ilgileniyoruz. Bize oy versin, vermesin tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek için çırpınıyoruz. Güzel ilçemizde 4 buçuk yılda hayata geçirdiğimiz 174 eser ve hizmet ile Mamak çok daha güzel oldu. Her mahallede inşa ettiğimiz yatırımlarla Mamak çok daha güzel oldu ve cazibe merkezi haline geldi” ifadelerini kullandı.

"Yeni yüzyıllar Türkiye yüz yılı olsun"

Gazze’de büyük bir insanlık suçu yaşandığına ve bunun bir an önce durdurulması gerektiğine vurgulayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan şu sözleri kaydetti:

“Kültür merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. İnsanlık değerlerinin ayaklar altına alındığı, insan haklarının yok edildiği, ikiyüzlülüğün bütün çıplaklığıyla sergilendiği, masum insanların öldürüldüğü günlerden geçiyoruz. Maalesef ki tüm dünya bunu seyrediyor. Egemen güçlerin buna rıza göstermesi ve destek olması bu acıların yaşanmasının en büyük sebebi. Devlet olmaktan bir haber İsrail’in bu yaşattığı zulüme bir an önce son vermesi gerekiyor. Türk Devletler Teşkilatı ve Cumhurbaşkanımız bugün Kazakistan’da bu meselenin çözümü için faaliyetlerini devam ettiriyor. Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladık. Kutlu olsun. Cumhuriyetimiz 100 yaşını aştı. Yeni yüzyıllar Türkiye yüz yılı olsun. Türkiye’nin dünyada güçlü olduğu, insanların refah içinde yaşadığı, insan haklarının yeryüzünde egemen olduğu bir dünya için Türkiye’nin bölgesinde etkin bir devlet olması zulümlerin yaşanmaması için son derece önemli. Ben Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin seçildiği günden bu yana yakın bir şekilde takip ediyorum. Bizde bakanlık olarak yapılan çalışmalara imkanlar doğrultusunda destek vermeye devam edeceğiz. Bu güzel çalışmalarından dolayı bir Ankaralı olarak belediye başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.”

Yapılan açıklamaların ardından Tünel Sanat Merkezi kurdele töreni ile ziyaretçilere açıldı. Gerçekleştirilen kurdele töreninin ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve tüm protokol Tünel Sanat Merkezini gezdi.