Ankara Mamak Belediyesi “Gönüllü Kardeş Aile Projesi” ile belediye çalışanlarını deprem bölgesinden gelen depremzedelerle eşleştirdi.

Ankara Mamak Belediyesi “Gönüllü Kardeş Aile Projesi” ile belediye çalışanlarını deprem bölgesinden gelen depremzedelerle eşleştirdi.

Mamak Belediyesi, “Gönüllü Kardeş Aile Projesi” ile dikkat çeken bir işe imza attı. 11 deprem ilinden gelen depremzede vatandaşlarla gönüllü bin 500 personel eşleştirildi. Böylece belediye çalışanları, depremzede kardeşlerini ziyaret ederek onlarla iletişimde kalıyor. Depremzede ailelerin ihtiyaç ve istekleri karşılanıyor.

Ziyaretler sırasında depremzedelerin ihtiyaçları belirleniyor

Ev ziyaretlerinde depremzedelere gıda kolisi, patates, soğan ve Kutludüğün ekmeği götürülüyor. Gönüllü belediye çalışanları, ziyaretlerinde depremzedelerin ihtiyaçlarını belirliyor. Depremzedeler, verilen formları dolduruyor; neye ihtiyaçları varsa belirtiyor. Ziyaretin sonunda gönüllü belediye çalışanları, kardeş depremzede ailesine “istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz” diyerek iletişim numarası veriyor.

“Depremzede kardeşlerimiz yalnız değil”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kardeşlik ve aile başlığı altında ziyaretler yapılması istediklerini belirterek, “Soğuk bir resmi ilişkinin dışında sıcak bir ilişki kurulsun istedik. Onlara “yalnız değilsiniz” diyoruz. Kendilerine gönülden kucak açtığımızı bilsinler. Doldurulan formları kurumsal olarak işleme alacak ve destek sağlamış olacağız. Nerede ne ihtiyaç var, bunlar belirlenip karşılanacak” dedi.