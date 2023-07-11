Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Pazar alanlarımızı yeniliyor, imar durumu uygun olanların üzerini kapatarak, güzel Mamak halkımıza daha modern alışveriş mekanları sağlıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Köse, salı günleri kurulan Derbent Semt Pazarı’nın yenilenmesi çalışmalarını yerinde inceledi. Derbent Semt Pazarı, yenilenen asfaltı ile vatandaşa daha konforlu bir alışveriş imkanı sağlamış olacak. Asfalt serme çalışmalarını inceleyen Başkan Murat Köse, pazar alanlarını yenilediklerini kaydederek, “İmar durumu uygun olanların üzerini kapatarak, güzel Mamak halkımıza daha modern alışveriş mekanları sağlıyoruz. Salı günü kurulan Derbent Semt Pazar alanının yenilenmesi için asfalt serme çalışmalarını tamamlıyoruz. Hafta sonu demeden vefakarca çalışan Fen İşleri Müdürlüğümüzün asfalt ekibine teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Mamak’ın çehresi değişiyor, Mamak daha güzel oluyor” açıklamasında bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; Misket, Mamak, Kayaş, Tepecik, Zirvekent Pazar yerlerini gezerek, pazarcılarla, vatandaşla sohbet etti. İstek ve önerileri dinleyen Başkan Murat Köse, daha güzel bir Mamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.