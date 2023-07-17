Çocuklar Sünnet Şöleni’nde bu özel günlerini doyasıya eğlenerek kutladı. Mamak Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce çocuğa ücretsiz sünnet imkanı sunan Sünnet Şöleni’ne bu yıl da yüzlerce aile başvurdu.

Mamak Belediyesi, bin 100 çocuğu ücretsiz sünnet ettiriyor. Çocukların sünnet kıyafetini, operasyonunu üstlenen Mamak Belediyesi, 75. Yıl Amfi Tiyatro’da düzenlediği Sünnet Şöleni ile çocukların yüzlerini güldürmeyi de ihmal etmedi.

Balon ve kukla şov, sihirbazlık gösterisi ve animasyon, dans, müzik eğlence ile Sünnet Şöleni görülmeye değerdi. Çocukların yüzünden gülücük eksik olmadı, aileler ise bu özel günde kendilerine destek olan Mamak Belediyesi’ne ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye şükranlarını iletti.

“Rabbim askerliklerini ve damatlıklarını da göstersin”

Sünnet Şölenine katılan ve çocuklarla yakından ilgilenen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Bin 100 Çocuğumuzun Sünnet düğünlerini yaptık. Rabbim askerliklerini ve damatlıklarını da göstersin inşallah. Çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Güzel yavrularımızı yetiştiren Mamağın kıymetli ailelerini kutluyorum. Milletimizin hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.