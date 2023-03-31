Merkezefendi Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde üretilen ‘Mama Üretim Makineleri’nin satışından, 2023 yılında 10 Milyon Türk Lirası üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayabilmek için imalatını yaptığı ‘Mama Üretim Makineleri’ni, Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere satışını gerçekleştirmeye devam ediyor. İnovatif bir çözüm olarak geçen yıl üretimi başlatılan makinelerin satışları ile 2023 yılında 10 milyon Türk Lirası’nın üzerinde gelir elde edilmesi ve belediye bütçesine ciddi bir katkı sağlanması hedefleniyor. Merkezefendi Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde üretilen makineler şu ana kadar birçok belediyeye teslim edildi. Makinelerin yapımında kullanılan, çevre dostu ve dayanıklı malzemeler de makinelerin kullanım süresini uzatıyor.

Can dostlar, temiz ve kaliteli mamaya kolay erişiyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından üretilen ‘Mama Üretim Makineleri’ sayesinde sokak hayvanları, temiz ve kaliteli mamaya kolay erişiyor. Otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden alınan yemek fazlalıkları, makinelerde modern ileri işleme teknikleri ile mama haline getiriliyor. Vakumlanarak paketlenen mamalar, günlük olarak sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere hem ekiplerce hem de gönüllülerce dağıtılıyor.

İsraf önleniyor, tasarruf sağlanıyor

Toplanan kemikleri, ekmekleri ve yiyecekleri küçük parçalar haline getiren kırıcı makine, mamaları pişirmeye yarayan pişirme ünitesi, mamalara şekil veren pelet ünitesi ve mamanın kullanım ömrünü uzatan kurutma makinesi sayesinde hem israfın önüne geçiliyor hem de tasarruf sağlanıyor. Merkezefendi Belediyesi’nden mama üretim makinelerinin alımını gerçekleştiren belediyeler, üç ay gibi kısa bir süre içinde satın alma bedelini karşılıyor ve sonraki süreçteki mama maliyetini de ortadan kaldırıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere örnek olan mama üretim tesisini kurmak isteyen kurumlar, Merkezefendi Belediyesi ile irtibata geçerek sipariş verebilecekler.

“Belediyemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz”

Sadece Merkezefendi ve Denizli için değil tüm Türkiye için de çalışıp ürettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geçtiğimiz yıl, sokak hayvanlarının temiz gıdaya erişmesi için mama üretim makineleri ürettik. Ülkemizin dört bir yanındaki belediyelere bu makinelerin satışını gerçekleştirerek belediyemize ciddi bir gelir sağladık. 2023 yılında mama üretim makinelerimizin satışından 10 milyon Türk Lirası’nın üzerinde gelir elde ederek belediyemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Üreten, ürettikçe kazanan, kazandıkça da ilçemize her alanda hizmet eden marka bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm Türkiye’ için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.