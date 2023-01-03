Antalya’da yılbaşı gecesi yapılan denetimlerde, mama kutusu içine gizlenmiş 4 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirilirken, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Antalya’da yılbaşı gecesi yapılan denetimlerde, mama kutusu içine gizlenmiş 4 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirilirken, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı kutlamaları çerçevesinde kent geneli ve il merkezinde alınan geniş güvenlik önlemlerinin yanı sıra, narkotik konularında da çalışmalar gerçekleştirdi. Yeni yıl öncesi, torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığıyla piyasaya sürülecek olan, mama kutuları içerisinde gizlenmiş vaziyette daralı 4 kilogram 950 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzenlenen 14 uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli şahsa işlem yapıldığı belirtildi. Denetimler bünyesinde 900 şahıs ile 70 araç sorgulanırken, 7 idari para cezası uygulanrak, 1 araç trafikten men edildi.