Çorum’un Osmancık ilçesinde bir malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Osmancık’ın Şenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzeme deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap ve plastik malzemelerin bulunduğu depoda kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.