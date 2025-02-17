Maltepe Belediyesi, zorlu ekonomik şartlarda üniversite öğrencilerine burs vermenin yanı sıra sıcak çorba ikramına da başladı. İlçedeki üniversitelerin önünde gerçekleştirilen dağıtımlarda 500’e yakın öğrenciye çorba verildi.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, zorlu ekonomik şartlarda vatandaşların yanında olmaya ve onlara destek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye yetkilileri üniversite öğrencilerine burs vermenin yanı sıra sıcak çorba ikramına da başladı. "Sıcak çorba, sıcak kampüs" sloganıyla belediyeye ait mobil ikram aracından 500’e yakın öğrenciye yapılan ilk dağıtım, Marmara Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Sağlık Yerleşkesi önünden gerçekleştirildi. Dağıtılan çorbalardan alan üniversite öğrencileri mutlu olurken, belediye yetkililerine de teşekkür etti.