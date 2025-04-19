Maltepe Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören minikler, çocuklara tarım hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak için kurulan çiçeği burnunda "Çocuk Tarım Parkı"nı ziyaret etti. Burada öğretmenleriyle birlikte, yetkililerden bilgi alan çocuklar sonrasında hep birlikte yeşilin tadını çıkardı ve meyveyle sebze topladı.

Maltepe Belediyesi’nce kurulan ve çocuklara tarım hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak, doğaya ve tarıma teşvik etmek amacıyla kurulan "Çocuk Tarım Parkı"nın ilk ziyaretçileri, belediye kreşlerinde eğitim gören çocuklar oldu. Parka geldiği için heyecanlı olan çocuklar, önce yeşillikler içindeki parkın tadını çıkardılar. Daha sonra öğretmenleri eşliğinde çeşit çeşit meyve ağaçlarının ve sebze ve bitki tarhlarının olduğu noktalara geçerek kıvırcık, lahana gibi sebzeleri toplayarak sepetlerine koydular.

Meyveler ve sebzeler hakkında, yetkililerden bilgi alan çocuklar, sadece bir tarım alanı değil aynı zamanda doğal bir eğitim merkezi olma özelliği taşıyacak parktan mutlu şekilde ayrıldılar.

Çocuk Tarım Parkı

5 bin metrekarelik alana sahip, bin metrekarelik alanda 42 adet ekim ve eğitim tarhında çocukların sebze ve bitki yetiştirme sürecini öğreneceği parkta, bin metrekarelik alan meyve bahçesi olarak tasarlandı. 10 farklı türde meyve ağacının dikildiği parkta 280 metrekarelik piknik alanı ise ailelerin ve çocukların doğa ile iç içe vakit geçirmesi için tasarlandı.

Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu’nda kurulan park, yakın bir tarihte kapılarını açacak.