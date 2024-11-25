Maltepe Belediyesi’nce kadınlara yönelik düzenlenen öz savunma eğitimi sona erdi. 50’nin üzerinde kadın, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında verilen eğitimde öğrendiklerini uygulamalı olarak tekrar etti ve sertifikalarını alarak mezun oldu. Kadınlar sundukları eğitim ve destekleri için Maltepe Belediyesi ve Belediye Başkanı Esin Köymen’e teşekkür etti.

İlk etapta 50’nin üzerinde kadına verilen eğitimlerde fiziksel şiddete karşı korunma ve savunma yolları, teknikleriyle öğretildi. Kurtulma, vuruş, koşma ve kaçma gibi savunma tekniklerini içeren eğitimlerde kadınlara son derste uygulama yaptırıldıktan sonra sertifikaları verildi.

“Psikolojik şiddet” ve “kadın hakları” sunumu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen sertifika töreni öncesi klinik psikolog Merve Nisa Yılmaz, “psikolojik şiddet” ve avukat Hazal Deniz Tunç, “kadın hakları” konularında sunum gerçekleştirdi. Sunumlarda psikolojik şiddetin türleri ve bunlara karşı çözüm önerileri ele alınırken; Kades uygulaması tanıtıldı ve kadınların şiddete karşı kendilerini savunma noktasındaki hukuki yollar anlatıldı.

Kadınlardan sessiz protesto

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce kadına yönelik artan şiddete karşı başlatılan ve Kadın Öz Savunma Enstitüsü’nce verilen eğitimler sonrası sertifika töreni düzenlendi. Törende sertifikalar Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürü Orhan Tuğra Aytaç, müdürlük personeli ve Kadın Öz Savunma Enstitüsü eğitmenleri tarafından verildi. Törende kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü adına “Fiziksel, psikolojik, sözlü Şiddetin Her Türlüsüne Kırmızı Kart Gösteriyoruz” yazan pankartı açtı. “”Kadın hakları için sahadayız, gücümüzle buradayız”, “Şiddeti blokla, kadına saygı”, “Haklar için el ele, şiddete karşı birlikteyiz”, “Kadınların gücüyle sahadayız, haklarımız için omuz omuza”, “Sporla büyüyoruz, şiddeti yeniyoruz” ve “Birlikte daha güçlüyüz, şiddete karşı omuz omuza” yazan pankartlarla kırmızı kartlarını çıkararak sessiz protesto eyleminde bulundular.