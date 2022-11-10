Maltepeli yüzlerce kadın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıldönümünde 3 otobüsle Anıtkabir’e giderek “Ata”larının huzuruna çıktı. İlk defa Anıtkabir’i ziyaret eden bazı kadınlar ise gözyaşlarına hâkim olamadı.

Maltepeli yüzlerce kadın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıldönümünde 3 otobüsle Anıtkabir’e giderek “Ata”larının huzuruna çıktı. İlk defa Anıtkabir’i ziyaret eden bazı kadınlar ise gözyaşlarına hâkim olamadı.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Başıbüyük, Fındıklı ve Esenkent kadın danışma merkezlerinde eğitim gören yüzlerce kursiyer, belediyenin düzenlediği bir etkinlikle Anıtkabir’e götürüldü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıldönümünde 3 otobüsle Ankara’ya giden Maltepeli yüzlerce kadın, Atatürk’e olan özlemlerini dile getirdiler.

Bu çerçevede düzenlenen etkinlik Maltepe’den kaldırılan otobüsleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın uğurlamasıyla başladı. Daha sonra Ankara’ya doğru hareket eden otobüslerin son durağı ise Anıtkabir oldu. Burada “Aslanlı Yol”da yürüyen ve bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen kadınlar, askerlerin nöbet değişimini de büyük bir ilgiyle izledi. Onlarca kadın kameralarını askerlere çevirirken bazı kadınlar yaşadıkları duygusal yoğunluktan ötürü gözyaşlarına engel olamadı. Sonrasında Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesini ziyaret eden kadınlar burada dualar, ellerinde bayraklar ve yakalarında Atatürk kokartlarıyla “Ata”larına olan saygılarını bir kez daha gösterdiler. Anıtkabir ziyareti sonrası komutanlık içerisinde yer alan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de ziyaret eden kadınlar, Atatürk’ün kişisel eşyaları, giysileri, tabloları ve Kurtuluş Savaşı’nın atmosferine uygun olarak canlandırılan alanları ve siperleri gezdiler. Gezi programı bitirmeden evvel Maltepeli kadınlar, dijital olarak hazırlanmış anı defterlerine günün anlam ve önemine uygun satırlar yazmayı da ihmal etmediler.

Yıllardır bekledi, gözyaşlarına hâkim olamadı

Geziye ve anma programına Esenkent Mahallesi’nden katılan ve 25 senedir Maltepe’de yaşayan emekli sınıf öğretmeni Nursel Mızrak, “Senelerce gelmek istediğim bir yer burası ama bir fırsat bulamadım, cesaret edip gelemedim. Komşum Atatürk’e, Anıtkabir’e gidiyoruz deyince dünyalar benim oldu. Ali Başkanımıza böyle bir organizasyonu sunduğu için, kadınları böyle bir organizasyonun içinde gösterdiği için ona binlerce teşekkür ediyorum. Minnettarım, Allah bin kere razı olsun. Ben çok mutlu oldum. Öğrencilerime anlatırken yaşadığım duyguların tamamını orada yaşadım. Burası görülmesi gereken bir yer, tarihimiz orada yatıyor. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz, mekânı cennet olsun. Ben Atatürkçüyüm, Atatürk’ü canımdan çok seviyorum” dedi.

Etkinliğe katılan birçok kadın ise duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek, gezi için belediyeye ve Başkan Ali Kılıç’a teşekkürlerini ileterek yaşadıklarını, yazdıkları mektuplarda dile getirdiler.