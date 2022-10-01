Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği tekne turunda spor ve eğlence bir araya geldi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da gençlere eşlik etti.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği tekne turunda spor ve eğlence bir araya geldi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da gençlere eşlik etti.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği tekne turunda bir araya gelen gençler, hem sporun hem de eğlencenin tadına vardı. DJ ve ses sanatçısı eşliğinde yapılan danslarla coşan Maltepeli gençler, boğazda hep birlikte “İzmir Marşı”nı okudu. Gençlerin coşkusuna ortak olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gençlere tekne turu öncesinde iyi eğlenceler diledi. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen tekne turlarının bir yenisi daha yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük bir coşku ve görsel şov eşliğinde başlayan gece gençlerin danslarıyla renklendi. DJ eşliğinde son dönemin popüler ve birbirinden güzel şarkılarının çalındığı gecede eğlenen gençler, sahne alan sanatçı Serdar Yüce’nin 90’lar konseptli parçalarına da eşlik etti. Mizah tarzıyla sosyal medyanın neşeli gençlerinden Özkan Sağın’ın da katıldığı tekne turunda konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Muhteşemsin Maltepe. Spor Müdürlüğümüzün muhteşem etkinliğinde Maltepe gençliğimizle buluştuk. Her şey sizin için. Spor, dans ve müzik bu gecede sizlerle. İyi eğlenceler diliyorum” dedi.

“Daima sevgi kazanacak”

Tekne turu çerçevesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlenen gençler, davul eşliğinde kendilerini dansın ve halayın ritmine bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altında hep birlikte “İzmir Marşı” okunurken, cep telefonlarının ışığını açan yüzlerce Maltepeli genç “Daima sevgi kazanacak” sloganı attı.