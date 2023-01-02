Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yılın ilk meclis toplantısında Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için hem resim çalıştayı yaptıklarını hem de dünyanın dört bir yanından kardeş belediyelere ‘Atatürk Parkı’ çağrısında bulunduklarını belirtti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yılın ilk meclis toplantısında Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için hem resim çalıştayı yaptıklarını hem de dünyanın dört bir yanından kardeş belediyelere ‘Atatürk Parkı’ çağrısında bulunduklarını belirtti.

Maltepe Belediye Meclisi’nin ocak ayı olağan toplantıları başladı. Maltepe Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Ali Kılıç’ın yönettiği toplantı, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 2023 yılının ilk belediye meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Kılıç, 2023’ün hayırlı bir yıl olmasını dileyerek, “Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirsin. Farklı düşüncelerimiz olabilir farklı düşünebiliriz ama unutmamamız gereken bir şey var ki başka Türkiye yok. Hep birlikte huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağımız bir yıl ve yıllarımız olsun” dedi.

"Cumhuriyet’in 100’üncü yılına 100 resimle katkı sunacağız"

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına 100 resimle katkı sunacaklarını belirten Kılıç, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 tablo sergisine 100 ressam arkadaşımızla başladık. İlk aşamada komşu ülkeler İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya’dan başlayarak Balkanlar’da Arnavutluk, Bulgaristan Yunanistan gibi ülkelerden sanatçı dostlarımızı Maltepe’ye davet ediyoruz. Bu arkadaşlarımız başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyet, demokrasi, insan hakları, eşitlik konularını işleyen tablolar yapacaklar. Bu tablolarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar Maltepe’de ve İstanbul’un değişik yerlerinde sergileyecekler. Bu sergiyi kardeş ülkemiz Azerbaycan yetkilileri geçtiğimiz yıl kültür başkenti ilan edilen Şuşa kentinde sergilemek istediklerini müjdelediler. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Yurt dışındaki kardeş kentlere Atatürk Parkı çağrısı

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında sanatla halklar arası barış ve kardeşlik çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Kılıç, “Bu çerçevede bütün mevkidaşlarımıza ve belediye başkanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. 100’üncü yılda en zor koşullarda dünya harbini yaşamış, üç darbe yaşamış Türkiye Cumhuriyeti’nden bahsediyoruz. İslam ülkeleri içinde demokratik ve parlamentosunu belirleyen bir ülke vatandaşı olmanın gururunu yaşıyoruz. Maltepe Belediyesi olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yurt dışındaki bütün kardeş kentlerimize birer Atatürk Parkı ve Atatürk heykeli dikilmesi çağrısında bulunuyoruz. Biz ilk adımımızı attık. Maltepe Belediyesi’yle yurt dışında kardeş olan bütün kardeş kentlerimize mektuplarımızı yazdık. Sanıyorum 2 bin 300 civarında kardeş kent var Türkiye genelinde, yurt dışında. Bu çağrı karşılık bulursa 100’üncü yılda çok anlamlı bir eylemi yapmış bulunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum“ diye sözlerine devam etti. Maltepe adına gurur verici bazı raporların gelmeye devam ettiği bilgisini paylaşan Kılıç “İnsani Gelişim Vakfı’nın 2021 yılındaki İnsani Gelişmişlik Endeksi Raporu açıklandı. Gururla belirtmek isterim ki Maltepe bir önceki yıla göre on sıra birden yükselerek Türkiye’nin en yüksek insani gelişim gösteren sekizinci ilçesi oldu. Saydam ve şeffaf yönetim anlayışımızla Türkiye’nin en iyi üç ilçesi arasına girdik. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Ödülleri çerçevesinde parklarımız, yeşil alanlarımız, atık yönetimimiz ve asbestle mücadelemiz sayesinde ‘yılın çevreci yerel yönetim ödülünü’ aldık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Maltepe’mize hayırlı olsun. Bu mücadelemiz önümüzdeki yıllarda da inşallah devam edecek” diye konuştu.

Maltepe’nin parklarına güvenlik kamerası

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce Maltepe’de 80’den fazla parka güvenlik kamerası yerleştirmeye başladıklarını kaydeden Kılıç, “Vatandaşlarımızın yıl içinde bize gönderdiği maillerden gelen talepleri doğrultusunda yola çıkarak böyle bir karar aldık. Böylece annelerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımızın parklarda gece geç saatlere kadar güvenli şekilde dolaşmalarının altyapısını oluşturuyoruz. Gece sakinleştikten sonra parkların art niyetli insanlar tarafından kullanılmasının da önüne geçmiş bulunacağız“ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını değerlendiren Kılıç şöyle dedi:

“Bu kararla 16 milyon İstanbullunun hem de ülke genelinde siyasi parti farkı gözetmeksizin milletin iradesinin zedelendiği anlayışı ortaya çıktı. Söylenmiş bir sözün bir insanın siyasi yaşamına bu kadar etki etmesini, bu kadar ağır bir cezanın verilmesini Türkiye kamuoyu vicdanında mahkum etmiştir. Dilerim bir an önce bu hatadan dönülür, sağduyu hakim gelir. Bir an önce halkın iradesine konulan siyaset yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz.”

Denetim komisyonu üyeleri seçildi

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturuldu. Belediye meclis üyeleri arasında yapılan seçimde Canan Sezgin, Nazmi Korkmaz ve Besim Ünsaldı Denetim Komisyonu’na seçildi. Gündem maddelerinin görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından toplantı sona erdi.