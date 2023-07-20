Maltepe’de bir kadın şahıs, cadde üzerinde çalışma yapan İBB personeli ile tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kadın şahıs, yol üzerinde çalışma yürüten İBB personeli ile uzayan çalışmalar nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.