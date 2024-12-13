Maltepe’de uyuşturucu madde ticareti yapılan adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık’ta Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesindeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adreste Özel Harekât unsurlarınca düzenlenen operasyonda R.B., E.O. ve K.P. yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 55 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şahıslardan R.B. isimli şahsın 3 ayrı, E.O. isimli şahsın ise 5 ayrı suçtan aranması olduğu belirlendi. Adresteki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, silahlara ait 63 adet mermi, 26 bin 200 TL, 5.5 gram narkotik madde, 2 öğütücü ve çok sayıda şeffaf paket ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.