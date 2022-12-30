Maltepe D-100 karayolu üzerinde ilerleyen bir tır şoförü önce seyir halinde olan otomobile sürttü, ardından aracını kontrol etmek için otomobilden inen sürücünün kapıyı açmasıyla kapıya çarparak yerinden söktü. 2 sürücü arasında tartışma yaşandı. Araçtan inen kadın ise tırın camlarını ve aksesuarlarını sökmeye çalıştı. O esnada kazayı izleyen bir başka araç sürücüsü ise önünde seyir halinde olan otomobile çarptı.

Maltepe D-100 karayolu üzerinde ilerleyen bir tır şoförü önce seyir halinde olan otomobile sürttü, ardından aracını kontrol etmek için otomobilden inen sürücünün kapıyı açmasıyla kapıya çarparak yerinden söktü. 2 sürücü arasında tartışma yaşandı. Araçtan inen kadın ise tırın camlarını ve aksesuarlarını sökmeye çalıştı. O esnada kazayı izleyen bir başka araç sürücüsü ise önünde seyir halinde olan otomobile çarptı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Maltepe’de D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 AUH 855 plakalı tır şoförü, önünde seyir halinde olan 34 HC 8811 plakalı Toyota marka araca sürttü. Otomobil sürücüsü ise aracını kontrol etmek için otomobilinden inmek istedi. Sürücünün otomobilden indiğini görmeyen tır şoförü, bu kez de açık olan kapıya çarparak yerinden söktü. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü aracının üzerine çıkarak tır şoförü ile tartışmaya başladı. Otomobilden inen kadın ise tırın camlarını ve aksesuarlarını sökmeye çalıştı. 2 sürücünün arasında çıkan tartışmayı izleyen bir başka otomobil sürücüsü ise önünde seyir halinde olan araca çarptı.

"Canımızı zor kurtardık"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, "Geriden gelen tır bize sürttü. Ben de aracıma bakmak için durdum ve indim. Bir şey oldu mu diye kontrol edecektim. Kapıyla beni kapı arasında sıkıştıracaktı. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

Tır şoförü ise, "Önüme kırdı. O an adamla işaretleştik. O ara ben yürüyünce ’çatırt’ diye ses geldi. Ben adamı görmedim bile" dedi.