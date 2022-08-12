Maltepe’de bir manavda 4 küçük çocuğun dükkan sahibinin oğlu tarafından taciz edildiği iddiası nedeniyle, market sahibi aile ile çocukların aileleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi silahla 1 kişi de bıçakla yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maltepe’de bir manavda 4 küçük çocuğun dükkan sahibinin oğlu tarafından taciz edildiği iddiası nedeniyle, market sahibi aile ile çocukların aileleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi silahla 1 kişi de bıçakla yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede manav olarak hizmet veren bir işletmede 4 küçük çocuk dükkan sahibinin oğlu tarafından taciz edildi. Taciz iddiası nedeniyle çocukların aileleri ve manav dükkanı sahibi aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 3 kişi yaralandı. Yaralama suçlarına karıştığı değerlendirilen manav dükkanı sahibi ve beraberindeki 2 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mert İ., Mahsun Doğukan C. ve Seyittahir C. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde taciz iddiası ile çıkan ve 3 kişinin yaralandığı olay yerinde çevik kuvvet ekiplerinin kontrol amaçlı bekleyişi sürüyor.