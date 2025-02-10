Maltepe Belediyesi ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) iş birliğiyle şubat ayı boyunca Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ücretsiz kısa film ve belgesel gösterimleri yapılıyor.

Sinema alanında üretilenlerin daha çok Maltepeli vatandaşa ulaşması için düzenlenen gösterimler her Salı ve Cuma günü gerçekleşiyor.

Ödüllü filmler, yeni yapımlar gösteriliyor

Yönetmenliğini Yiğit Hepsev’in üstlendiği, 56. SİYAD Ödülleri’nde "Giovanni Scognamillo Fantastik Film" ödülü kazanan "Aç Karnına Çıkmayalım" isimli 2023 yapımı filmde Ahmet Mümtaz Taylan, İncinur Daşdemir ve Arda Yeşillikçi izleyici karşısına çıkıyor. "Bahçeler Put Kesildi" isimli 2022 yapımı, Ali Cabbar’ın yönettiği filmde Beran Soysal, Yüksel Ünal, Ezgi Sözmen ve Şükrü Şık rol aldı. Filmde babasının ölümünden sonra köyüne dönen Yusuf’un öyküsü anlatılıyor. Yönetmenliğini Selen Terzi’nin üstlendiği, İFSAK Film Festivali’nde kısa film deneysel dalında 1’ncilik ödülü aldığı "Ben-Gi" isimli filmde Zehra Durgut, Buğra Can Şahin, Melis Cıbır ve Bedia Yaman oyunculuklarını sergiliyor. "Maşallah" isimli 2024 yapımı Ezgi Ay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Ezgi Ay, Muhammet Emrah Demirel, Boğaç Uzun, Aljaz Tepina, Seza Eraydın, Ezgi Beyazgül ve Fatma Ay rol alıyor "Kurdun Kutusu" isimli Uğur Savaş’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Cem Uslu ve Selin Vardarlı rol alıyor. Gösterimlerde Mehmet Akif Yıldız, yönetmenliğini yaptığı "Simbiyoz" isimli animasyon filmiyle yer alacak. Kısa film gösterimleri 11, 14, 18, 21, 25, 28 Şubat tarihlerinde yapılmaya devam edecek.