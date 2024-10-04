Maltepe’de silahla şakalaştığı arkadaşını vurarak ölümüne neden olan şüpheli Mert B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz gün saat 17.45 sıralarında Maltepe İlçesi Fındıklı Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert B. isimli genç, elindeki silahla şaka yaptığı sırada tabancanın ateş alması sonucu arkadaşı Mirzan L.’yi vurdu. Vurulan liseli genç hayatını kaybederken, arkadaşının ölümüne sebep olan şüpheli gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.