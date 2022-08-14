Maltepe’de seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücüsünün yol kenarına bıraktığı araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.

Maltepe’de seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücüsünün yol kenarına bıraktığı araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Maltepe Emek Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FKE 812 plakalı Ford marka araç sürücüsü, yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada aracının motor kısmından yükselen dumanları fark etti. Sürücüsünün yol kenarına çekerek indiği araç kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.