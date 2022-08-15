Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Maltepe’de selde sürüklenen atık konteynırı aracı teğet geçip sürüklendi. Aracın ve atık konteynerinin sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Maltepe’de selde sürüklenen atık konteyneri aracı teğet geçip sürüklendi. Aracın ve atık konteynırın sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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