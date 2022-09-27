Maltepe’de bir şahıs kuyumcuya gelerek sahte dolar bozdurmaya çalıştı. Kuyumcunun durumu diğer kuyumculara haber vermesi üzerine şahıs gittiği başka bir kuyumcuda yakalandı. Dakikalar içerisinde farklı kuyumcularda sahte dolar bozdurmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe’de bir şahıs kuyumcuya gelerek sahte dolar bozdurmaya çalıştı. Kuyumcunun durumu diğer kuyumculara haber vermesi üzerine şahıs gittiği başka bir kuyumcuda yakalandı. Dakikalar içerisinde farklı kuyumcularda sahte dolar bozdurmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün 15.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Türkmenistan uyruklu A.Z., aynı mahallede bulunan bir kuyumcuda yüz dolar bozdurdu. Kuyumcunun dolardan şüphelenmesi üzerine yaptığı kontrolde dolarların sahte olduğu anlaşıldı. Kuyumcu daha sonra dolarların seri numaralarının fotoğrafını çekerek diğer kuyumcuların olduğu grupta paylaştı ve dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Grupta yapılan paylaşımdan dakikalar sonra şahıs yakınlarda bulunan başka bir kuyumcuda 200 dolar bozdurmaya çalışırken kuyumcu Gökhun Gök’ün dikkati ile yakalandı. A.Z. ile birlikte gelen arkadaşı kuyumcunun olayı fark etmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı. Şahsın ilk kuyumcuda bozdurduğu, diğer kuyumcuya götürdüğü ve cüzdanından çıkan dolarların aynı serinin devamı olduğu ortaya çıktı. A.Z. sahte dolarların telefonunu sattığını ve karşılığında aldığını iddia etti. Kuyumcu Gökhun Gök diğer kuyumcuda sahte dolar bozduran ve kendi şubesinde de sahte dolar bozdurmak isteyen A.Z.’den şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezine götürdü. Gözaltına alınan A.Z.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kuyumcu Gökhun Gök, “Biz Fındıklı, İçerenköy, Aydınevler ve Başıbüyük Mahalleleri’nde aynı aile bünyesinde dükkanlarız. Whatsapp grubuna yüz dolar geldi 2 adet 50 dolar ‘MK’ serili ve bunların sahte olduğu merkez dükkandan bize sahte olduğuna dair bilgi geldi. Arkadaş da dükkana gelip dolar bozdurmak istediğini söyledi. Bende serilerine baktım 200 dolar 4 tane 50 dolar olarak getirdi. Bende TL olarak sıkıntıda olduğumu, beklerse diğer dükkandan getireceğimi söyledim kendisine. Diğer dükkandan Emrah Mirkan Aslan’da benim dayımın oğlu kendisi direkt buraya geldiğinde sahte dolarları getiren arkadaşların olduğunu belirtti. Arkadaşları burada tuttuk 2 kişilerdi birisi dışarıdan olayın sıcaklığı ile birlikte korkuyla kaçtı” dedi.

Sahte dolar bozdurmaya çalışan A.Z., “Benim böyle bir durumdan haberim yoktu. Kendi telefonum vardı, telefonumu sattım bizim Türkmenistanlı bir arkadaşımıza. Ben telefonu sattığımda bana parasını dolar karşılığında verdi. Bende yeni telefon almak için doları bozdurmak istedim yüz doları denemek için yanımda getirdim, sahtemi değil mi dedim, sende yanımda ol dedim. Sahte olursa sana paranı geri vereceğim, telefonumu geri alacağım dedim. Ondan sonra gittik doları bozdular, telefon olmak için geri kalanını bozdurmak için kuyumcuya geldim. Burada da bana sahte olduğunu söylediler, benden şüpheleniyorlar. Sürekli burada çalışıp TL aldığımızdan memlekete dolar yolladığımız için bana da uygun olduğundan dolar almıştım. Sabah ki bozdurduğumuz yerde ki arkadaşlarda sahte olduğunu söylediler benim böyle bir şeyden haberim yok. Onu yanımda götürdüm kendimi garantiye almak için” dedi.