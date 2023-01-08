İstanbul Maltepe’de bir kafeye baskın yapan polis ekipleri, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İstanbul Maltepe’de bir kafeye baskın yapan polis ekipleri, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesinde yürütülen çalışmalarda geçtiğimiz perşembe günü Başıbüyük Mahallesi’ndeki bir kafede ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine aynı gün saat 14.45 sıralarında iş yerine giden ekipler, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, bu silaha ait 63 adet fişek ve 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 38 adet fişek, 31 adet 9x19mm çapında fişek ve 3 adet boş tabanca şarjörü ele geçirdi. Yakalanan şüphelilerden iş yeri sahibi S.Ç.’nin (29) 10 suç kaydı, iş yeri çalışanı B.M.D.’nin (26) ise 18 suç kaydı olduğu belirlendi. B.M.D., 6 Ocak’ta “6136 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ş.Ç. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ruhsatsız olduğu için önceki tarihlerde mühürlenen ancak mührün bozularak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen iş yeri yeniden mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.