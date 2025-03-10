Ramazan ayında orta oyunu etkinliği düzenleyen Maltepe Belediyesi’nin programları büyük beğeni topluyor.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde; keman, kanun, ud ve perküsyon eşliğinde sergilenen konserlerin yanı sıra, Karagöz ile Hacivat oyunu, ortaoyunu ve Aşuk ile Maşuk oyunu sahnelendi. Oyuncular sahneye seyircilerin arasından gelerek sürpriz yaptı. Oyuncuların güldüren, düşündüren ve eğlendiren performansları büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı. Oyun sonrası seyirciler Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’e teşekkürlerini yolladı.

Etkinlikler devam edecek

12 Mart’ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tekrarlanacak etkinlik, 15 ve 22 Mart’ta Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, 19 Mart’ta Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi’nde ve 28 Mart’ta Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek.