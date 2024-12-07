Maltepe’de bir kadının çantasına uyuşturucu madde koyan erkek şahıs ile beraberindeki kadın şahıs polis tarafından yakalandı. Kadının çantasında uyuşturucu madde bulan polis ekipleri erkek şahsın de evine operasyon düzenledi. Evinde farklı türlerde uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı.

Maltepe’de Fındıklı Mahallesinde 5 Aralık tarihinde saat 02.20 sıralarında çalışma yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri şahısları takibe aldı. Takip edilen erkek şahsın, beraberindeki kadın şahsın çantasına uyuşturucu madde koyduğu görülmesi üzerine şahıslar durduruldu. Yapılan kontrollerde kadın şahsın çantasında 1,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

F.K.(18) isimli erkek şahıs ile E.E.(30) isimli kadın şahıs gözaltına alındı. F.K isimli şüpheli şahsın aynı mahallede bulunan ve ‘zula evi’ olarak tabir edilen ikamet adresine yönelik polis tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Adreste yapılan aramalarda; 15 parça halinde 229.72 gram marihuana, 25 parça halinde 34.87 gram kokain, 9 adet toplamda 144 gram likit uyuşturucu madde, 2 adet cep telefonu, 25 bin 700 TL ele geçirildi.

E.E. isimli kadın şahıs “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından, dosyası adli makamlara gönderilmek üzere serbest bırakıldı. F.K. isimli şahıs ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildiği makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.